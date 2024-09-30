Стали известны подробности уничтожения эшелона ВСУ

ВХ: в уничтоженном эшелоне ВСУ могло быть до 1300 тонн боеприпасов

В уничтоженном железнодорожном эшелоне Вооруженных сил Украины (ВСУ) могло находиться до 1300 тонн боеприпасов. О подробностях удара ВС России рассказывает Telegram-канал «Военная хроника» (ВХ).

«12 стандартных вагонов с боекомплектом, горящих после удара, — это от 840 до 1300 тонн боеприпасов (в зависимости от того, какой используется вагон). То есть одним ударом удалось накрыть примерно небольшой склад, рассчитанный на несколько недель стрельбы», — указывается в публикации.

Важным, как отмечает Telegram-канал, является то, что состав был уничтожен в движении, а российские беспилотники снова находятся в небе над центральными регионами Украины, фиксируя удары.

Ранее Минобороны опубликовало кадры удара по эшелону. Отмечалось, что удар был нанесен с помощью тактической ракеты «Искандер».