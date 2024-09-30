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11:38, 30 сентября 2024Бывший СССР

Минобороны России показало кадры удара по железнодорожному эшелону в Николаевской области

МО опубликовало видео поражения железнодорожного эшелона в Николаевской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Министерство обороны (МО) Российской Федерации опубликовало кадры нанесения удара по месту разгрузки железнодорожного эшелона в Николаевской области.

Отмечается, что удар был нанесен с помощью тактической ракеты «Искандер», уничтожено было 12 вагонов с боеприпасами.

Ранее Минобороны показало кадры российского удара барражирующим боеприпасом «Ланцет» по катеру «Ярославец» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Изначально многоцелевое судно, пришвартованное в населенном пункте Очаково, засек расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата.

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      Валентин Карант
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