Минобороны России показало кадры удара по железнодорожному эшелону в Николаевской области

МО опубликовало видео поражения железнодорожного эшелона в Николаевской области

Министерство обороны (МО) Российской Федерации опубликовало кадры нанесения удара по месту разгрузки железнодорожного эшелона в Николаевской области.

Отмечается, что удар был нанесен с помощью тактической ракеты «Искандер», уничтожено было 12 вагонов с боеприпасами.

Ранее Минобороны показало кадры российского удара барражирующим боеприпасом «Ланцет» по катеру «Ярославец» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Изначально многоцелевое судно, пришвартованное в населенном пункте Очаково, засек расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата.