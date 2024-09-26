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21:45, 26 сентября 2024Россия

Появились кадры удара российского «Ланцета» по катеру ВСУ

МО РФ показало удар «Ланцета» по катеру ВСУ «Ярославец» в Николаевской области
СюжетВзрыв в Курске

Минобороны России / Telegram

Минобороны России показало кадры российского удара барражирующим боеприпасом «Ланцет» по катеру «Ярославец» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Видео появилось в Telegram-канале оборонного ведомства.

Изначально многоцелевое судно, пришвартованное в населенном пункте Очаково, засек расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Затем «Ланцет» поразил катер, в результате чего он загорелся.

Ранее МО РФ показало кадры прямого попадания «Ланцета» по украинской боевой машине пехоты (БМП) под Курском. В результате произошел взрыв установленного на ней боекомплекта и боевая машина была уничтожена.

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      Александра Синицына
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