Появились кадры удара российского «Ланцета» по катеру ВСУ

МО РФ показало удар «Ланцета» по катеру ВСУ «Ярославец» в Николаевской области

Минобороны России / Telegram

Минобороны России показало кадры российского удара барражирующим боеприпасом «Ланцет» по катеру «Ярославец» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Видео появилось в Telegram-канале оборонного ведомства.

Изначально многоцелевое судно, пришвартованное в населенном пункте Очаково, засек расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Затем «Ланцет» поразил катер, в результате чего он загорелся.

Ранее МО РФ показало кадры прямого попадания «Ланцета» по украинской боевой машине пехоты (БМП) под Курском. В результате произошел взрыв установленного на ней боекомплекта и боевая машина была уничтожена.