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14:43, 30 сентября 2024Бывший СССР

В подполье рассказали подробности об ударе по эшелону ВСУ в Николаевской области

Лебедев: ВСУ понесли большие потери после удара по эшелону под Николаевым

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери личного состава после удара по эшелону в Николаевской области. Об этом сообщил координатор подполья в регионе Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Накрыли состав очень сильно. Потерь море, вывозили раненых все, включая гражданскую скорую помощь, что обычно не допускают до таких мест», — сообщил подпольщик.

По его словам, в составе ехали подразделения ВСУ, понесшие потери в Курской и Харьковской областях. Помимо этого, в вагонах были снаряды и ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО), а после удара на месте происходила вторичная детонация.

Ранее Минобороны опубликовало кадры удара по эшелону. Отмечалось, что удар был нанесен с помощью тактической ракеты «Искандер».

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      Валентин Карант
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