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06:57, 4 ноября 2024Мир

Российские военные нанесли удар в районе авиабазы в Одесской области

Подпольщик Лебедев: ВС России ночью нанесли удар в районе авиабазы в Болграде
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные нанесли удар в районе авиабазы в городе Болград Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что атака была совершена ночью. По данным собеседника агентства, удар был нанесен в направлении артиллерийских складов, рядом с которыми находятся авиабаза и учебный центр 98-й ВДД. Подробности пока неизвестны.

Лебедев рассказал, что под удар также попал пригород одесского города Измаил. Какой именно объект подвергся атаке, не уточняется. «Но местное сопротивление говорит, что со стороны Румынии летали эвакуационные вертолеты», — добавил он.

Ранее Лебедев сообщил о поражении пункта дислокации наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве. Кроме того, под под обстрел попал склад техники украинских войск.

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