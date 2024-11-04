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17:32, 4 ноября 2024Мир

В Польше обвинили Зеленского в попытке втянуть страну в конфликт с Россией

Гавковский: Зеленский пытается втянуть Польшу в вооруженный конфликт с Россией
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Если Польша решит выполнить просьбу президента Украины Владимира Зеленского о перехвате ракет над его страной, это втянет ее в вооруженный конфликт с Россией. Об этом заявил польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский в эфире радиостанции Radio Zet.

«Зеленский хочет, чтобы Польша стреляла ракетами над Украиной. Это значит, что он хочет, чтобы Польша вступила в войну <…> чтобы Польша была [в состоянии] войны с Россией», — заявил министр.

Политик также заметил, что Киев ведет себя несправедливо по отношению к Варшаве, которая много помогала Украине, а Зеленский раз за разом призывает Польшу к более агрессивным действиям. Он заключил, что в таких случаях «вообще-то говорят "спасибо"».

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский высказался о решении о перехвате ракет над территорией Украины. По его словам такое решение еще не было принято.

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