Вице-премьер Сербии опроверг слова посла Британии об «украинской» Красной армии

Вице-премьер Сербии Александр Вулин ответил на слова посла Великобритании Эдварда Фергюсона о том, что Третий украинский фронт Красной армии, освобождавший Югославию в ходе Второй мировой войны, «на 70 процентов состоял из украинцев». Об этом сообщили в пресс-службе сербского политика, передает РИА Новости.

«Не знаю, как посол Фергюсон высчитал, сколько было украинцев или русских в рядах Красной Армии в ходе освобождения Белграда, но знаю, что никто не считал, сколько было пилотов англичан, шотландцев, ирландцев или валлийцев в сотнях бомбардировщиков, которые на Пасху 1944 года бомбили Сербию», — сказал вице-премьер.

Он также опроверг слова британского посла о том, что переход Болгарии на сторону союзников вдохновил югославских партизан на борьбу с фашистской оккупацией. Вулин отметил, что изменение стороны конфликта является для болгар «традицией».

Ранее посольство России в Сербии прокомментировало статью британского дипломата о советских воинах. Утверждается, что Фергюсон пытался принизить роль советских воинов в освобождении Сербии во время Второй мировой войны, искажая «историческую правду».