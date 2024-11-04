Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:06, 4 ноября 2024Мир

В Сербии ответили на слова посла Британии об «украинской» Красной армии

Вице-премьер Сербии опроверг слова посла Британии об «украинской» Красной армии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Александр Вулин

Александр Вулин. Фото: Eduardo Parra / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вице-премьер Сербии Александр Вулин ответил на слова посла Великобритании Эдварда Фергюсона о том, что Третий украинский фронт Красной армии, освобождавший Югославию в ходе Второй мировой войны, «на 70 процентов состоял из украинцев». Об этом сообщили в пресс-службе сербского политика, передает РИА Новости.

«Не знаю, как посол Фергюсон высчитал, сколько было украинцев или русских в рядах Красной Армии в ходе освобождения Белграда, но знаю, что никто не считал, сколько было пилотов англичан, шотландцев, ирландцев или валлийцев в сотнях бомбардировщиков, которые на Пасху 1944 года бомбили Сербию», — сказал вице-премьер.

Он также опроверг слова британского посла о том, что переход Болгарии на сторону союзников вдохновил югославских партизан на борьбу с фашистской оккупацией. Вулин отметил, что изменение стороны конфликта является для болгар «традицией».

Ранее посольство России в Сербии прокомментировало статью британского дипломата о советских воинах. Утверждается, что Фергюсон пытался принизить роль советских воинов в освобождении Сербии во время Второй мировой войны, искажая «историческую правду».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Молдавии завершились выборы президента. Стояногло лидирует внутри страны, Санду — за рубежом

      Фон дер Ляйен поздравила Санду с победой на выборах в Молдавии

      Бывший вице-премьер Молдавии назвал причину победы Санду на выборах

      На Украине раскрыли угрожающий стране план Зеленского

      Генсека ООН обеспокоили сообщения о якобы военных из КНДР в России

      Санду объявила о победе на выборах в Молдавии

      В Сербии ответили на слова посла Британии об «украинской» Красной армии

      В США предсказали «ужасную вещь» в случае победы Трампа

      В Молдавии предрекли нищету и конфликты после выборов президента

      В арсенале ВСУ обнаружили «доисторическое» вооружение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше