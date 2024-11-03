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15:41, 3 ноября 2024Мир

В России прокомментировали статью британского дипломата о советских воинах

Посольство РФ в Сербии: посол Британии пытался принизить роль советских воинов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Посол Великобритании в Сербии Эдвард Фергюсон пытался принизить роль советских воинов в освобождении Сербии во время Второй мировой войны, искажая «историческую правду». Так статью британского дипломата прокомментировали в посольстве РФ в Белграде.

«Постараться, с одной стороны, бросить тень на подвиги Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии, а с другой — искусственно "приподнять" вклад Лондона в зачистку сербской земли от гитлеровцев», — описали в дипломатическом представительстве цель публикации Эдварда Фергюсона.

При этом результат сомнительной миссии британского дипломата оказался неважным, отметили в российском посольстве. Неудачным также посчитали представление, что решающую роль в освобождении Белграда сыграли украинцы. Однако в войсках Третьего Украинского фронта, проводившего Белградскую наступательную операцию, были представители разных национальностей, а сам фронт до 1943 года назывался Юго-Западным, напомнили в диппредставительстве.

Ранее президент Сербии Александр Вучич допустил свое присутствие на Параде Победы в Москве в следующем году. Сербский лидер назвал его самым грандиозным мероприятиям в истории после окончания Второй мировой войны.

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