В США 78 миллионов человек проголосовали досрочно на выборах президента

Свыше 78 миллионов американцев проголосовали на выборах президента досрочно

Свыше 78 миллионов американцев проголосовали досрочно на выборах президента США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Университета штата Флорида.

Утверждается, что 42,6 миллиона человек посетили избирательные участки лично, а 35,3 миллиона отдали свой голос по почте. Всего в США около 168 миллионов зарегистрированных избирателей.

Самая высокая активность на предварительном голосовании была в штатах Техас (досрочно проголосовали 8,9 миллиона человек), Флорида (8,1 миллиона), Калифорния (7,6 миллиона), Северная Каролина (4,4 миллиона) и Джорджия (4 миллиона). Всеобщие выборы пройдут во вторник, 5 ноября.

Ранее в США предсказали «ужасную вещь» в случае победы Дональда Трампа. По словам бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, в случае внезапной смерти Трампа страну возглавит его напарник Джей-Ди Вэнс.