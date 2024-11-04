В США предсказали «ужасную вещь» в случае победы Трампа

Пелоси: Вэнс может занять пост президента США в случае внезапной смерти Трампа

Если на предстоящих президентских выборах в США победит кандидат от республиканцев Дональд Трамп, то в случае его внезапной смерти страну возглавит его напарник Джей-Ди Вэнс. Об этом заявила бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в эфире телеканала MSNBC.

Она обратилась к избирателям, которые намерены отдать свой голос за Трампа, отметив, что он не протянет четыре года на посту главы государства из-за «ухудшения мозговой деятельности». По словам политика, его место может занять Вэнс, что станет ужасным исходом для страны.

Она полагает, что провокационная риторика Трампа связана со снижением его когнитивных способностей. «У него там точно не все в порядке», — убеждена Пелоси.

Ранее Трамп предрек США экономический кризис, сравнимый с Великой депрессией 1929-1939 годах, при победе на выборах его соперницы от демократов Камалы Харрис. При этом политик подчеркнул, что в случае его победы американцев будут ждать «наилучшие рабочие места, самые большие зарплаты, ярчайшее экономическое будущее».