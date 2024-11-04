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20:32, 4 ноября 2024Мир

В Великобритании высказались об ожиданиях на Западе экономического коллапса в России

Меркурис: коллапса экономики России не будет
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис уверен, что странам Запада не стоит ожидать экономического коллапса России. Об этом эксперт заявил в эфире YouTube-канала Duran.

Меркурис отметил, что на Западе все еще думают, будто экономика России находится в том же состоянии, что и в 2000-м году. При этом там не понимают, что она развивается и меняется. Британский аналитик также заявил, что регулярно появляющиеся отчеты о перегреве российской экономики тоже не соответствуют действительности.

«Они уже много лет, начиная с 2014-го, говорят об этом. Говорят, что все, что необходимо сделать, — это слегка ужесточить санкции и тогда все окончательно посыплется, как карточный домик. Но это неправда», — высказался Меркурис. По мнению эксперта, коллапса в России «не будет ни в следующем году, ни через год, ни через пять лет, ни через десять».

При этом он отметил, что на Западе только сейчас начинают понимать все это.

Ранее Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «пришел в ярость» из-за отказа Польши сбивать российские ракеты. Эксперт также отметил, что в данный момент Зеленский вовлечен в острый спор с Варшавой из-за ее нежелания передавать Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители МиГ-29.

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