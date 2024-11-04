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16:59, 4 ноября 2024Мир

В Великобритании рассказали о реакции Зеленского на отказ Польши сбивать российские ракеты

Меркурис: Зеленский в ярости из-за нежелания Польши сбивать российские ракеты
Никита Савин
Никита Савин
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский «пришел в ярость» из-за отказа Польши сбивать российские ракеты. Об этом рассказал британский военный эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он отметил, что Зеленский очень зол на поляков, которые отказываются сбивать ракеты Вооруженных сил (ВС) России над территорией Украины. Меркурис отметил, что свое возмущение этим президент Украины высказывает публично, как и недовольство тем, что Запад не передает стране обещанные системы ПВО.

Кроме того, по словам британского эксперта, в данный момент Зеленский вовлечен в острый спор с Варшавой из-за ее нежелания передавать Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители МиГ-29.

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Ранее Меркурис заявил, что Украина с каждым днем лишается шансов на благоприятные переговоры. Это, по мнению эксперта, происходит из-за постоянного ухудшения положения ВСУ на фронте.

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