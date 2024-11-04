Власти Финляндии решили судиться с российскими миллиардерами

Власти Хельсинки подали в суд на российских владельцев арены Helsinki Hall

Мэрия Хельсинки обратилась в суд с требованием расторгнуть договор аренды с российскими собственниками спортивно-концертной арены Helsinki Hall. В качестве причины указана задолженность по арендной плате за пользование земельным участком, передает РИА Новости.

Сообщается, что Helsinki Hall принадлежит российским миллиардерами Роману Ротенбергу (первый вице-президент Федерации хоккея России) и Геннадию Тимченко (совладелец «Сибура»), на которых Европейский союз (ЕС) наложил санкции. В декабре 2023 года стало известно, что собственники арены могут продать ее в соответствии с условиями, предусмотренными статьей, включенной в 12-й пакет санкций, которые ЕС ввел в отношении РФ.

Однако 30 июня установленный срок для добровольной продажи акций компании, владеющей площадкой, истек.

Миллиардер Геннадий Тимченко попал под санкции Великобритании и Евросоюза в феврале 2022 года. Под американскими санкциями бизнесмен находится с 2014 года. Роман Ротенберг попал в список SDN (Specially Designated Nationals) в США в 2015 году. В 2022 году против него ввела санкции Канада.