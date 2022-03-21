Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Попавший под санкции Геннадий Тимченко покинул «Новатэк»

Геннадий Тимченко ушел из совета директоров компании «Новатэк»

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Миллиардер Геннадий Тимченко покинул совет директоров компании «Новатэк» по собственному желанию, говорится на сайте компании.

В феврале он попал под санкции Великобритании и Евросоюза из-за признания Россией независимости ДНР и ЛНР и военной спецоперации России на Украине. Британские активы Тимченко теперь подлежат заморозке. Под американскими санкциями миллиардер находится с 2014 года.

Согласно рейтингу Forbes, состояние Тимченко оценивается в 22 миллиарда долларов. Он находится на шестом месте в списке самых богатых россиян.

Согласно последним раскрытым данным, Тимченко принадлежит 23,5 процента акций «Новатэка», еще 24,8 процента — у Леонида Михельсона, 19,4 — у французской Total, еще 10 процентов — у «Газпрома».

Это не первый случай, когда бизнесмены покидали свои посты из-за санкций. Так, Михаил Фридман ушел из совета директоров «Альфа-банка», как и его партнер Петр Авен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кремль описал реакцию в случае вмешательства НАТО в ситуацию на Украине
По делу бывшего министра труда Дагестана обвинили 33 человек
Кремль отказался прекращать огонь на время переговоров с Киевом
В Кремле высказались о поддержке россиянами решений Путина
Названы главные условия превращения Крыма в «новую Анталью»
Кремль заявил о беспрецедентной русофобии в мире
Надаль сравнил себя с Рублевым
Кремль отреагировал на нефтяное эмбарго со стороны Европы
Умерла режиссер-документалист Марина Голдовская
Нобелевский комитет отказался продлевать сроки номинации из-за Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.