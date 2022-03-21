Попавший под санкции Геннадий Тимченко покинул «Новатэк»

Геннадий Тимченко ушел из совета директоров компании «Новатэк»

Миллиардер Геннадий Тимченко покинул совет директоров компании «Новатэк» по собственному желанию, говорится на сайте компании.

В феврале он попал под санкции Великобритании и Евросоюза из-за признания Россией независимости ДНР и ЛНР и военной спецоперации России на Украине. Британские активы Тимченко теперь подлежат заморозке. Под американскими санкциями миллиардер находится с 2014 года.

Согласно рейтингу Forbes, состояние Тимченко оценивается в 22 миллиарда долларов. Он находится на шестом месте в списке самых богатых россиян.

Согласно последним раскрытым данным, Тимченко принадлежит 23,5 процента акций «Новатэка», еще 24,8 процента — у Леонида Михельсона, 19,4 — у французской Total, еще 10 процентов — у «Газпрома».

Это не первый случай, когда бизнесмены покидали свои посты из-за санкций. Так, Михаил Фридман ушел из совета директоров «Альфа-банка», как и его партнер Петр Авен.