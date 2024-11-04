Жителей российского города предупредили о возможной эвакуации из-за наводнения

Глава Таганрога Камбулова призвала жителей готовиться к возможной эвакуации

Глава Таганрога Светлана Камбулова призвала жителей города готовиться к возможной эвакуации из-за наводнения. Она обратилась к населению в своем Telegram-канале.

Камбурова рассказала, что в настоящее время специалисты фиксируют повышение уровня воды в Таганрогском заливе, что вызвано сильным ветром. Сотрудники городского Управления защиты от ЧС обходят дома, которые находятся под угрозой затопления, а мониторинговые группы продолжают контролировать уровень воды.

«Заблаговременно стоит позаботиться о защите вещей в доме и подготовиться к тому, что, возможно, будет необходимо покинуть свое жилье. Соблюдайте все правила безопасности!» — написала Камбурова.

Глава города отметила, что спасатели располагают всем необходимым в такой ситуации оборудованием, включая мотопомпы и насосы, а также дежурят в круглосуточном режиме.

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