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20:01, 4 ноября 2024Россия

Жителей российского города предупредили о возможной эвакуации из-за наводнения

Глава Таганрога Камбулова призвала жителей готовиться к возможной эвакуации
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (Ночной линейный редактор)

Фото: Алина Сбитнева / Фотобанк Лори

Глава Таганрога Светлана Камбулова призвала жителей города готовиться к возможной эвакуации из-за наводнения. Она обратилась к населению в своем Telegram-канале.

Камбурова рассказала, что в настоящее время специалисты фиксируют повышение уровня воды в Таганрогском заливе, что вызвано сильным ветром. Сотрудники городского Управления защиты от ЧС обходят дома, которые находятся под угрозой затопления, а мониторинговые группы продолжают контролировать уровень воды.

«Заблаговременно стоит позаботиться о защите вещей в доме и подготовиться к тому, что, возможно, будет необходимо покинуть свое жилье. Соблюдайте все правила безопасности!» — написала Камбурова.

Глава города отметила, что спасатели располагают всем необходимым в такой ситуации оборудованием, включая мотопомпы и насосы, а также дежурят в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге затопило набережную реки Смоленки из-за поднятия уровня реки. Из-за этого на месте, где обычно гуляют люди, стали плавать чайки.

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