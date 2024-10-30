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18:51, 30 октября 2024Экономика

В Петербурге затопило набережную

«Фонтанка»: в Петербурге затопило набережную Смоленки

В Петербурге затопило набережную реки Смоленки. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

На записи, сделанной местным жителем, видно, что большая часть территории набережной из-за подъема уровня воды в реке оказалась залита водой, и на месте, где обычно гуляют люди, стали плавать чайки. Аналогичная ситуация наблюдается и на других набережных города — так, на набережной Лейтенанта Шмидта уровень воды утром достигал 106 сантиметров.

Ранее стало известно, что на испанскую Валенсию обрушился шторм «Дана», который привел к выходу рек из берегов и наводнениям. Удар стихии не перенесли, по последним данным, 62 человека.

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      Полина Кислицына
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