«Фонтанка»: в Петербурге затопило набережную Смоленки

В Петербурге затопило набережную реки Смоленки. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

На записи, сделанной местным жителем, видно, что большая часть территории набережной из-за подъема уровня воды в реке оказалась залита водой, и на месте, где обычно гуляют люди, стали плавать чайки. Аналогичная ситуация наблюдается и на других набережных города — так, на набережной Лейтенанта Шмидта уровень воды утром достигал 106 сантиметров.

Ранее стало известно, что на испанскую Валенсию обрушился шторм «Дана», который привел к выходу рек из берегов и наводнениям. Удар стихии не перенесли, по последним данным, 62 человека.