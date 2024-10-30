Число жертв наводнений в Испании увеличилось до 62

Число жертв наводнений в Валенсии выросло до 62

Число жертв ливней и наводнений, обрушившихся на испанскую Валенсию, увеличилось до 62. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного координационного центра региона в соцсети X.

«Новая оценка, проведенная различными службами безопасности и чрезвычайными службами: предварительное число погибших — 62 человека», — поделились информацией власти Валенсии. Помимо этого, десятки людей пропали без вести. В сообщении также уточняется, что в данный момент поиски и опознание погибших военнослужащими и сотрудниками экстренных служб продолжаются.

Шторм, который стал причиной трагедии, получил название «Дана». Стихийное бедствие настигло Испанию 29 октября, и вскоре после этого реки вышли из берегов, в результате чего некоторым местным жителям пришлось взбираться на крыши домов и фонарные столбы, чтобы спастись от стремительно растущего уровня воды. Кроме того, из-за наводнения были повреждены тысячи домов и автомобилей. В данный момент в Испании объявлен желтый уровень погодной опасности.