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09:44, 5 ноября 2024Россия

25-летний россиянин дошел до Верховного суда после отказа в маникюре

В Уфе 25-летний мужчина дошел до Верховного суда после отказа в маникюре
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

В Уфе 25-летний мужчина дошел до Верховного суда в Башкирии после того, как ему отказались сделать маникюр в одном из салонов красоты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Как отметил россиянин, ему не стали предоставлять услугу без всякой видимой причины. Горожанин после этого написал заявление в полицию и обратился в местное управление Роспотребнадзора.

Кроме того, он решил, что случившееся с ним в салоне должно заинтересовать судей. Его иск к салону удовлетворили и обязали ответчиков сделать истцу маникюр, а также выплатить компенсацию в 1,5 тысячи рублей.

Руководство салона с этим не согласилось, оно намерено судиться с несостоявшимся клиентом дальше.

Ранее сообщалось, что жительница Пскова заразилась ВИЧ, предположительно, после проведения популярной косметической процедуры — маникюра.

ЖЗЛ
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