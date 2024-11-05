25-летний россиянин дошел до Верховного суда после отказа в маникюре

В Уфе 25-летний мужчина дошел до Верховного суда после отказа в маникюре

В Уфе 25-летний мужчина дошел до Верховного суда в Башкирии после того, как ему отказались сделать маникюр в одном из салонов красоты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Как отметил россиянин, ему не стали предоставлять услугу без всякой видимой причины. Горожанин после этого написал заявление в полицию и обратился в местное управление Роспотребнадзора.

Кроме того, он решил, что случившееся с ним в салоне должно заинтересовать судей. Его иск к салону удовлетворили и обязали ответчиков сделать истцу маникюр, а также выплатить компенсацию в 1,5 тысячи рублей.

Руководство салона с этим не согласилось, оно намерено судиться с несостоявшимся клиентом дальше.

Ранее сообщалось, что жительница Пскова заразилась ВИЧ, предположительно, после проведения популярной косметической процедуры — маникюра.