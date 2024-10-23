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13:55, 23 октября 2024Россия

Россиянка заразилась ВИЧ после популярной косметической процедуры

Жительница Пскова заразилась ВИЧ после маникюра

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В Пскове местная жительница заразилась ВИЧ, предположительно, после проведения популярной косметической процедуры — маникюра. Об этом сообщила городская инфекционная клиническая больница в соцсети «ВКонтакте».

Как стало известно, пострадавшая никогда не интересовалась способами обработки косметических инструментов и не сдавала тест на инфекцию. В стационар россиянка попала с другим заболеванием, однако обследование также выявило у нее ВИЧ, о котором она не подозревала.

«В результате расследования, которое провела эпидемиологическая служба, выяснилось, что женщина регулярно делает косметологическую процедуру. Других возможных причин заражения выявлено не было», — рассказали в медучреждении.

Там предупредили, что пренебрежение правилами гигиены во время процедуры маникюра, пирсинга или татуировки может привести к серьезным последствиям в виде ВИЧ и гепатита.

Ранее жительница Махачкалы заразилась ботулизмом после коррекции морщин в частной клинике в Москве. Как стало известно, заболевание развилось в результате введения не зарегистрированного на территории России препарата Refinex.

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      Константин Лысяков
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