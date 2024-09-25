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21:46, 25 сентября 2024Россия

В Махачкале женщина заболела ботулизмом после косметической процедуры

В Махачкале женщина заболела ботулизмом после инъекций ботулотоксина

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Жительница Махачкалы заразилась ботулизмом после проведения косметической процедуры в частной клинике в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан.

«Для коррекции мимических морщин была проведена инъекционная ботулинотерапия. Установлено развитие ятрогенного (связанного с проведением медицинской процедуры) ботулизма в результате введения не зарегистрированного на территории России препарата Refinex ("Рефайнекс")», — указано в сообщении.

Утверждается, что симптомы ботулизма, включая мышечную слабость, нарушение процесса глотания и затруднение дыхания, проявились на четвертый день после процедуры. Женщина сообщила, что не употребляла консервы и не контактировала с инфекционными больными.

Ранее жители Москвы, пострадавшие от зараженного ботулизмом салата с фасолью, подали первые иски к «Самокату» и «Кухне на районе». По словам директора по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal Борис Фельдмана, представляющего интересы истцов, урегулировать спор на досудебном этапе не удалось.

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      Артём Верейкин
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