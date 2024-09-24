Пострадавшие от бактерий ботулизма в салате с фасолью подали первые иски

Пострадавшие от ботулизма подали первые иски к «Самокату» и «Кухне на районе»

Жители Москвы, пострадавшие от зараженного ботулизмом салата с фасолью, подали первые иски к «Самокату» и «Кухне на районе». Об этом сообщает РБК.

Первый иск о компенсации морального вреда «в связи в причинением вреда жизни и здоровью» поступил 12 сентября в Дорогомиловский районный суд Москвы. По словам директора по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal Борис Фельдмана, представляющего интересы истцов, урегулировать спор на досудебном этапе не удалось.

В начале сентября сообщалось, что сотрудники силовых структур допросили более 70 свидетелей и провели свыше 100 обысков в рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении фасолью в России. Потерпевшими по делу признаны 103 человека, возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 238.

В июне в России зарегистрировали свыше 160 случаев ботулизма. Известно, что все пострадавшие заказывали продукты питания через службы доставки.