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19:33, 5 ноября 2024Ценности

50-летняя Пенелопа Крус снялась без штанов для Vogue

Мария Винар
Пенелопа Крус

Пенелопа Крус. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус снялась без штанов для глянцевого журнала Vogue Hong Kong. Соответствующая публикация появилась на странице модного издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном размещенном снимке 50-летняя знаменитость предстала в облегающем боди, который был надет поверх сетчатых колготок. Ее образ дополнили пышная небрежная прическа и массивное ожерелье с бусинами из ассортимента люксового бренда Chanel.

Кроме того, Крус примерила белое боди, оформленное поясом на талии и черным атласным бантом. Также она накинула на плечи укороченный жакет упомянутой премиальной марки.

В октябре сообщалось, что Пенелопа Крус пришла на премию Innovator Awards в откровенном наряде. Тогда актриса вышла на ковровую дорожку в блестящем вечернем платье с глубоким декольте и высоким разрезом на ноге.

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