50-летняя Пенелопа Крус посетила премию в платье с глубоким декольте

Пенелопа Крус посетила премию Innovator Awards в платье с глубоким декольте

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус пришла на премию Innovator Awards в откровенном наряде. Снимки публикует People.

50-летняя телезвезда посетила организованное журналом The Wall Street Journal мероприятие, которое проходило в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Знаменитость вышла на ковровую дорожку в блестящем вечернем платье с глубоким декольте и высоким разрезом на ноге. В руках она держала серебристый клатч, а в качестве обуви предпочла босоножки.

Помимо Крус торжество посетили Сальма Хайек, Эмили Ратаковски, Кейт Маккиннон, София Коппола и Сара Полсон, а также Ариана Гранде, Амалия Грей, Линда Евангелиста, Обри Плаза и другие представители творческой и модной индустрий.

Ранее в октябре Пенелопа Крус снялась в наряде с глубоким декольте для журнала Elle.