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18:46, 30 октября 2024Ценности

50-летняя Пенелопа Крус посетила премию в платье с глубоким декольте

Пенелопа Крус посетила премию Innovator Awards в платье с глубоким декольте

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус пришла на премию Innovator Awards в откровенном наряде. Снимки публикует People.

50-летняя телезвезда посетила организованное журналом The Wall Street Journal мероприятие, которое проходило в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Знаменитость вышла на ковровую дорожку в блестящем вечернем платье с глубоким декольте и высоким разрезом на ноге. В руках она держала серебристый клатч, а в качестве обуви предпочла босоножки.

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Помимо Крус торжество посетили Сальма Хайек, Эмили Ратаковски, Кейт Маккиннон, София Коппола и Сара Полсон, а также Ариана Гранде, Амалия Грей, Линда Евангелиста, Обри Плаза и другие представители творческой и модной индустрий.

Ранее в октябре Пенелопа Крус снялась в наряде с глубоким декольте для журнала Elle.

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      Карина Черных
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