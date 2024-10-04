Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:20, 4 октября 2024Ценности

50-летняя Пенелопа Крус снялась для журнала в наряде с глубоким декольте

Испанская актриса Пенелопа Крус снялась в расстегнутой рубашке для журнала Elle

Фото: Xavi Gordo / Elle

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус снялась в откровенных образах для французской версии журнала Elle. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На одном из снимков 50-летняя знаменитость предстала в удлиненной джинсовой рубашке с длинными рукавами и широким воротником, декорированной золотыми пуговицами. При этом звезда ее частично расстегнула, продемонстрировав глубокое декольте.

Материалы по теме:
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024

Свой наряд она дополнила тонким поясом-цепочкой на талии. Вдобавок Крус сделали объемную и небрежную укладку, а также макияж в нейтральных тонах.

В феврале Пенелопа Крус вышла в свет и подверглась критике в сети. Знаменитость пришла на презентацию фильма «Феррари» в Мадриде. Для мероприятия актриса выбрала платье люксового бренда Chanel, оформленное принтом «гусиная лапка» и розовыми манжетами.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший генсек НАТО намекнул на вынужденный отказ Украины от потерянных территорий

      Назван эффективный способ очистить раковину от известкового налета без бытовой химии

      Попавшая на обложку Time популярная певица ответила на критику ее откровенных нарядов

      Врач назвала лучшую позу для сна

      Россиянин избил сожительницу и посадил ее на цепь

      Раскрыт гонорар Джигана

      Газ на европейской бирже подорожал

      Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года

      Стало известно о переносе отставки Буданова и Умерова до выборов в США

      Умер проживший более 105 лет ветеран Великой Отечественной войны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше