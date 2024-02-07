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15:19, 7 февраля 2024Ценности

Пенелопа Крус вышла в свет и подверглась критике в сети

Фото: Nacho Lopez / Globallookpress.com

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус вышла в свет и подверглась критике в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

49-летняя знаменитость пришла на презентацию фильма «Феррари» в Мадриде. Для мероприятия звезда выбрала платье люксового бренда Chanel, оформленное принтом «гусиная лапка» и розовыми манжетами. Кроме того, она надела розовый берет и открытые черные туфли на массивной подошве. В качестве украшений Крус предпочла золотые круглые серьги.

Однако читатели издания не оценили образ актрисы, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Не очень удачный наряд. Выглядит дешево», «Обычно она выглядит великолепно, но в этот раз явно прогадала», «Увольте стилиста! Такая красавица, а выглядит как 80-летняя женщина», «Наряды от Chanel выглядят на ней устаревшими», «Она выглядит ужасно, особенно в этом берете», — возмущались они.

В январе сообщалось, что Пенелопа Крус снялась без штанов для февральского номера испанской версии журнала Vogue. Тогда актриса предстала перед камерой фотографа Неда Роджерса, сидя в кресле у занавешенного окна. Она надела костюм итальянского модного дома Dolce & Gabbana, который состоял из пиджака в вертикальную полоску и микрошортов с завышенной талией.

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      Мария Винар
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