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10:49, 5 ноября 2024Ценности

59-летняя популярная актриса обнажила грудь в новом видео

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Элизабет Хёрли

Элизабет Хёрли. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась с фанатами новым откровенным видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя знаменитость разместила ролик с подготовки к мероприятию, в котором визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes, а стилисты — прическу с объемными локонами. При этом сама звезда «Остина Пауэрса» предстала перед камерой в белом пляжном халате, продемонстрировав зрителям частично обнаженную грудь.

Кадр: @elizabethhurley1

Видео Херли набрало 97,6 тысячи просмотров и 2,4 тысячи комментариев.

Ранее сообщалось, что известная английская актриса Тэмзин Аутуэйт также показала поклонникам откровенное фото с отдыха в Катаре.

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