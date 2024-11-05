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22:03, 5 ноября 2024Мир

Американские букмекеры стали меньше сомневаться в победе Трампа

Американские букмекеры повысили ставки на победу Трампа до 58,7 процента
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Американские букмекеры в последние дни начали повышать ставки на победу кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости.

Так, согласно последнему отчету, Трамп сохраняет лидерство по сравнению со своим конкурентом от Демократической партии вице-президентом Камалой Харрис. На прошлых выходных Трампу в среднем предсказывали победу 56,7 процента, однако к среде уровень его поддержки повысился до 58,7 процента.

При этом у Харрис, по состоянию на прошлые выходные, было 43 процента. Однако к 5 ноября уровень ее поддержки снизился до 40,9 процента.

На крупнейшей платформе для ставок Polymarket на выборы поставлено почти 3,3 миллиарда долларов. На платформе ставки на Трампа поднялись на 3,4 процентных пункта, достигнув 62 процента. В Харрис по состоянию на среду верят 38%, что на 3,3 процентных пункта меньше, чем на прошлых выходных.

Ранее сообщалось, что штаб Трампа считает, что победитель выборов вряд ли будет выявлен к вечеру вторника, 5 ноября. Как отметили в штабе, вероятнее всего, к концу дня 5 ноября (утро среды по московскому времени) имя победителя еще не будет известно.

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