Американские избиратели не смогли проголосовать в одном из округов колеблющегося штата

CNN: избиратели в Аризоне не смогли проголосовать из-за технических сбоев

Избиратели не смогли проголосовать на участках в округе Апаче колеблющегося американского штата Аризона из-за технических сбоев, сообщает CNN.

По данным телеканала, неисправная аппаратура не печатала в бюллетенях имена кандидатов, в связи с чем работникам избирательных участков пришлось использовать немногочисленные машины для экспресс-голосования, которые часто зависали. Отмечается, что проблемы с голосованием в день выборов в данном округе происходят не в первый раз.

Ранее в американских штатах Мэн, Джорджия и Северная Каролина были зафиксированы угрозы, в том числе о заложении бомб, в школах и на избирательных участках. Уточняется, что ни одна из этих угроз не подтвердилась.