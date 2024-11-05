Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:30, 5 ноября 2024Мир

Американские избиратели не смогли проголосовать в одном из округов колеблющегося штата

CNN: избиратели в Аризоне не смогли проголосовать из-за технических сбоев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

Избиратели не смогли проголосовать на участках в округе Апаче колеблющегося американского штата Аризона из-за технических сбоев, сообщает CNN.

По данным телеканала, неисправная аппаратура не печатала в бюллетенях имена кандидатов, в связи с чем работникам избирательных участков пришлось использовать немногочисленные машины для экспресс-голосования, которые часто зависали. Отмечается, что проблемы с голосованием в день выборов в данном округе происходят не в первый раз.

Ранее в американских штатах Мэн, Джорджия и Северная Каролина были зафиксированы угрозы, в том числе о заложении бомб, в школах и на избирательных участках. Уточняется, что ни одна из этих угроз не подтвердилась.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил о большой победе на выборах США

      Аршавин рассказал об отношении к женскому футболу

      В Сербии начались протесты после обрушения козырька вокзала в Нови-Саде

      Американские избиратели не смогли проголосовать в одном из округов колеблющегося штата

      В США удивились увольнению министра обороны Израиля

      Кандидат в вице-президенты США рассказал о влиянии усталости от Трампа на исход выборов

      Французское издание назвало чемпионку Олимпиады-2024 мужчиной. На чем основаны обвинения алжирской боксерши Хелиф?

      Москвичам назвали срок таяния снега

      В Финляндии допустили открытие КПП на границе с Россией

      В Крыму более шести тысяч человек остались без света из-за аварии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше