Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:04, 5 ноября 2024Мир

В трех американских штатах заявили об угрозах на выборах

NYT: в штатах Мэн, Джорджия и Северная Каролина заявили об угрозах на выборах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

В американских штатах Мэн, Джорджия и Северная Каролина зафиксировали угрозы, в том числе о заложении бомб, в школах и на избирательных участках, однако ни одна из них не подтвердилась, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников и полицию.

По данным издания, чиновники по меньшей мере трех американских штатов предупредили об угрозах, поступивших в связи с выборами президента США.

«Они отреагировали на угрозы против школ и избирательных участков, однако ни одна из них не оказалась достоверной», — подчеркнула газета.

Ранее полиция Флориды арестовала американца по обвинению в угрозах убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил о большой победе на выборах США

      Кандидат в вице-президенты США рассказал о влиянии усталости от Трампа на исход выборов

      Французское издание назвало чемпионку Олимпиады-2024 мужчиной. На чем основаны обвинения алжирской боксерши Хелиф?

      Москвичам назвали срок таяния снега

      В Финляндии допустили открытие КПП на границе с Россией

      В Крыму более шести тысяч человек остались без света из-за аварии

      В трех американских штатах заявили об угрозах на выборах

      Лавров пообещал ответ в случае агрессии НАТО или ее отдельных стран-членов

      Москвичам пообещали возвращение осенней погоды

      В США задержали угрожавшего массовой стрельбой в случае победы Трампа американца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше