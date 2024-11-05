В трех американских штатах заявили об угрозах на выборах

NYT: в штатах Мэн, Джорджия и Северная Каролина заявили об угрозах на выборах

В американских штатах Мэн, Джорджия и Северная Каролина зафиксировали угрозы, в том числе о заложении бомб, в школах и на избирательных участках, однако ни одна из них не подтвердилась, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников и полицию.

По данным издания, чиновники по меньшей мере трех американских штатов предупредили об угрозах, поступивших в связи с выборами президента США.

«Они отреагировали на угрозы против школ и избирательных участков, однако ни одна из них не оказалась достоверной», — подчеркнула газета.

Ранее полиция Флориды арестовала американца по обвинению в угрозах убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа.