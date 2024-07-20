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05:25, 20 июля 2024Мир

Американца арестовали за угрозы убийства Трампа

Полиция Флориды арестовала мужчину по обвинению в угрозах убийства Трампа

Фото: Mike Segar / Reuters

Полиция Флориды арестовала американца по обвинению в угрозах убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа и выдвинутого на пост вице-президента страны Джей Ди Вэнса. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление правоохранителей.

«В пятницу, 19 июля, департамент полиции города Джунипер арестовал Майкла Вайсмана по обвинениям в письменных угрозах убийства после того, как расследование установило, что подозреваемый публиковал письменные угрозы в социальных сетях против бывшего президента Дональда Трампа, сенатора Джей-Ди Вэнса и их семей», — сообщили в полиции.

Отмечается, что несколько местных жителей пожаловались на подозрительное поведение Вайсмана. Подозреваемого задержали в ходе совместного расследования полиции, Секретной службы и прокуратуры.

Ранее Трамп заявил, что Секретная служба проделала фантастическую работу, с первой попытки уничтожив совершившего на него покушение стрелка. Он подчеркнул, что, несмотря на попытку покушения, хотел продолжить свое выступление на митинге, однако агенты Секретной службы уговорили его уйти и отправиться в больницу.

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      Евгений Силаев
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