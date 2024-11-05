Аналитики спрогнозировали снижение цен на нефть в 2025 году

«Ведомости»: стоимость нефти в 2025 году снизится на фоне роста добычи в США

Аналитики спрогнозировали снижение цен на нефть в следующем году. Как сообщает издание «Ведомости», рост добычи в США и странах соглашения ОПЕК+ приведет к снижению стоимости сырья.

Отмечается, что средняя стоимость нефти марки Brent в 2025 году составит 76 долларов за баррель — это на шесть процентов меньше уровня текущего года, говорится в обзоре консалтинговой компании Kept. Издание уточняет, что оценка дана на основе данных консенсус-прогноза более 50 аналитических компаний, агентств и инвестбанков.

3 ноября страны ОПЕК+ продлили решение о сокращении добычи нефти и до конца года не станут повышать добычу.

В организацию входят восемь стран: Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.