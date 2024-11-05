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07:57, 5 ноября 2024Россия

Белоусов обратился к военным разведчикам

Глава МО Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к военным разведчикам и поздравил их с профессиональным праздником. Телеграмму главы Минобороны публикует оборонное ведомство в Telegram-канале.

«Многолетняя летопись военной разведки включает сотни успешно проведенных операций, которые способствовали обеспечению национальной безопасности страны», — сказал глава Минобороны.

Он добавил, что военнослужащие-разведчики в кризисных условиях выполняли поставленные задачи, выявляли и предотвращали угрозы. В ходе СВО, по словам Белоусова, военнослужащие демонстрируют профессионализм и мужество и образцово исполняют свой долг.

Белоусов в поздравлении ко Дню военного разведчика отметил ветеранов, чьи действия являются примером для молодых военных, а также работников оборонных предприятий. Министр пожелал всем военнослужащим здоровья, благополучия и новых достижений.

В августе Белоусов поздравлял военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил (ВВС) России. Глава Минобороны выразил слова благодарности тем, кто работает в оборонно-промышленном комплексе, и пожелал всем военнослужащим и ветеранам ВСС здоровья, успехов и новых достижений на благо Отечества.

ЖЗЛ
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