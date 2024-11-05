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15:42, 5 ноября 2024Бывший СССР

Большинство записавшихся в «Украинский легион» в Польше оказались без боевого опыта

80 процентов заявок в «Украинский легион» пришло от людей без боевого опыта
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

В военное подразделение «Украинский легион», которое формируется в Польше из граждан Украины, было подано около 500 заявок людей, большинство из которых не имеют боевого опыта. Об этом сообщает агентство Укринформ.

Сообщается, что большая часть заявок приходит от украинцев и украинок, проживающих в Польше и Чехии, но есть и из Великобритании, Канады и США. На данный момент, по словам представителя организации, 90 процентов заявок получено от мужчин и 10 процентов от женщин. По возрасту примерно половина заявителей — это молодежь до 25 лет.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что «Украинский легион» не был сформирован в заявленном объеме, так как не вызвал интереса украинцев. По его словам, предполагалось, что «Украинский легион» будет насчитывать порядка пяти-шести тысяч человек. Он также указал на недовольство поляков живущими в стране украинцами призывного возраста.

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