Британский суд отложил рассмотрение экстрадиции депутата — защитника УПЦ

«Страна.ua»: рассмотрение экстрадиции Дмитрука отложили на конец ноября

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, выступающий в защиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил, что суд в Лондоне отложил заседание по его экстрадиции на конец ноября. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Он отметил, что на первом заседании 24 сентября суд отказал в экстрадиции, а следующее заседание будет иметь технический характер.

«Я подал все заявления, разъяснения и доказательства, в которых указал о физических пытках, которые проводили против меня сотрудники СБУ. По этому вопросу ведется отдельный кейс в рамках судебной работы и работы с международными правозащитными организациями», — добавил нардеп.

Как отмечает Дмитрук, у его адвокатов достаточно доказательств того, что уголовное преследование имеет исключительно политическую подоплеку, а обвинения против него сфальсифицированы.

Ранее он заявлял, что рядовые бойцы Вооруженных сил Украины сильно демотивированы ситуацией в стране и не понимают, за что воюют. По словам Дмитрука, ушедшие в отпуск военные ищут возможности не возвращаться на фронт.