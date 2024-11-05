Виктор Бут: США как никогда близко подошли к состоянию гражданской войны

США как никогда близко подошли к состоянию гражданской войны из-за избирательной системы, при которой основную роль в выборах президента играют не избиратели, а выборщики. Об этом заявил российский бизнесмен, член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут, пишет РИА Новости.

Бут, вернувшийся в Россию в результате обмена заключенными с США после почти 15 лет тюрьмы по сфабрикованным обвинениям, рассказал о проблемах, которая сулит непрямая избирательная система Соединенных Штатов.

По его словам, при современном развитии информационных технологий она сковывает и искажает волеизъявление народа. По мнению Бута, это может стать триггером в момент, когда страна как никогда близка к состоянию гражданской войны.

«Сейчас этот недостаток американской избирательной системы становится очень актуальным», — предупредил он.

Виктор Бут, отбывавший срок по обвинению в торговле оружием, вернулся на родину 8 декабря 2022 года после обмена на осужденную в РФ за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

