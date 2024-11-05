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18:43, 5 ноября 2024Ценности

Бывшая жена Моргенштерна опубликовала фото в нижнем белье

Бывшая жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина опубликовала фото в нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Дилара Зинатуллина

Дилара Зинатуллина. Кадр: Fashion People / YouTube

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина опубликовала фото в нижнем белье. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,2 миллиона подписчиков.

24-летняя инфлюэнсерша в рамках съемки надела белый топ на тонких бретелях, шорты-трусы с вырезами и рюшами и высокие носки в тон. Кроме того, она распустила волосы, уложив их волнами, и нарастила длинные ногти.

При этом экс-супруга музыканта сменила несколько поз. Так, она предстала перед камерой, стоя с поднятыми к голове руками, а также забравшись с ногами на стул.

В октябре экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук и возлюбленная российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов), модель и блогерша Елизавета Василенко показали совместные откровенные фото.

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