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09:46, 5 ноября 2024Силовые структуры

Бывший майор российской полиции устроил ДТП с тремя жертвами и получил срок

В Омске экс-майора полиции осудили на 10 лет за ДТП с тремя погибшими
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Омске суд приговорил бывшего майора полиции Евгения Гайдамака к десяти годам лишения свободы из-за того, что по его вине зимой 2022 года в результате ДТП лишились жизни трое мужчин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Омской области Ларису Болдинову.

Суд установил, что ДТП произошло вечером 30 января 2022 года. Тогда же Гайдамак возглавлял один из отделов УБЭП УМВД России по Омской области. В тот день он в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем и врезался в столб. В результате пострадали трое пассажиров, ехавших с ним. 40-летний мужчина не выжил на месте ДТП, а двое других — 21-летний и 47-летний — были госпитализированы, но врачам уже не удалось их спасти. Отмечается, что сам Гайдамак месяц пролежал в коме.

По словам старшего помощника прокурора Омской области Татьяны Булиховой, осужденный длительное время утверждал, что помнит произошедшее фрагментарно. Он уверял, что ехал на заднем сиденье своего автомобиля. Однако на одном из последних заседаний под давлением фактов Гайдамак согласился с тем, что в вечер ДТП только он мог находиться за рулем.

Экс-полицейский будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить родственникам пострадавших около 5 миллионов рублей в качестве морального ущерба.

Ранее сообщалось, что пьяный старший участковый Булатниковского отделения полиции устроил ДТП в Ленинском районе Подмосковья.

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