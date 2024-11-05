Часть россиян предупредили об аномальной погоде

Синоптик Вильфанд: на юге России ожидается аномально холодная погода

В ближайшую неделю на юге европейской части России похолодает — температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Об аномально холодной погоде предупредил часть россиян научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Причиной станет перемещение воздушных масс с северо-запада, пояснил синоптик «В Краснодарском крае, в Крыму температура будет ниже нормы на 3-4 градуса, и даже потом сохранится», — уточнил Вильфанд.

По данным Гидрометцентра России, на этой неделе в Краснодарском крае воздух прогреется до плюс 7-14 градусов Цельсия днем и до 0-5 градусов — ночью. В Крыму дневные температуры будут на уровне плюс 6-15 градусов Цельсия, а ночные — до минус 1 градуса.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что 5 ноября снег покроет 85 процентов территории России. По словам синоптика, под снегом окажутся весь Дальний Восток, Сибирь, за исключением юга Западной Сибири и Алтайского края, а также Северо-Западный и Центральный федеральные округа. Однако к концу недели снег постепенно начнет таять.