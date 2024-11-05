Предсказаны масштабы снегопадов в России

Синоптик Вильфанд: 5 ноября снег покроет более 85 процентов территории России

Во вторник, 5 ноября, снег покроет 85 процентов территории России. Масштабы выпадения осадков предсказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам синоптика, под снегом окажутся весь Дальний Восток, Сибирь, за исключением юга Западной Сибири и Алтайского края, а также Северо-Западный и Центральный федеральные округа. Однако к концу недели снег постепенно начнет таять, предупредил метеоролог. По прогнозам Вильфанда, в регионах европейской части России покров растает 7-8 ноября.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что устойчивый снежный покров в Москве появится не раньше декабря. До этого в столице могут образоваться сугробы в 3-5 сантиметров, но они пропадут на фоне потепления 7 ноября.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в Москве выпало рекордное количество осадков — 55 процентов от месячной нормы.