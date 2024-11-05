Четверо россиян вымогали деньги у участника СВО и попались ФСБ

ФСБ задержала жителей Камчатки за вымогательство 2 млн рублей у участника СВО

Сотрудники силовых структур задержали четырех жителей Петропавловска-Камчатского, подозреваемых в вымогательстве денег у участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Камчатскому краю.

По данным ведомства, злоумышленники применили насилие к участнику СВО, который проходил реабилитацию, и заставили его написать расписку о якобы существующем долге в размере двух миллионов рублей перед лидером преступной группы.

В отношении них возбудили уголовное дело по статье 163 («Вымогательство») УК РФ. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

Ранее ФСБ задержала трех членов курганской организованной преступной группировки в созданной ими нарколаборатории.