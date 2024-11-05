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14:46, 5 ноября 2024Экономика

В российском регионе 90 тысяч человек остались без света

В Дагестане ураган оставил без света 90 тысяч человек
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Mash

Пронесшийся по Дагестану ураган оставил без света почти сотню тысяч человек. О последствиях непогоды сообщает пресс-служба Минэнерго.

По данным ведомства, электричество отключено у порядка 90 тысяч жителей региона. Массовые отключения коснулись Каспийска и Махачкалы, в последней обесточенным оказалось жилье около 10 тысяч человек, передает Telegram-канал Mash. Электроснабжения также частично лишены потребители Рутульского, Гунибского, Чародинского, Ахтынского и Курахского районов республики. Энергетики переведены в режим повышенной готовности, ведется работа над восстановлением сетей.

Как передает местное управление МЧС, во вторник, 5 ноября, ветер только продолжит усиливаться. По прогнозам экстренных служб, с 11 часов и до конца суток ураган продолжит бушевать по Дагестану и районам Каспийского моря, порывы местами достигнут силы в 30-33 метра в секунду.

Ранее об усилении ветра предупредили жителей Ростовской области. В регионе ожидается ветер скоростью до 32 метров в секунду, уровень воды в Доне возрастет до неблагоприятных отметок.

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