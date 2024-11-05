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11:11, 5 ноября 2024Экономика

Жителей ряда регионов России предупредили о сильных штормах и селях

Синоптик Вильфанд: в Ростовской области ожидается ветер до 32 метров в секунду
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В ближайшие дни погода в ряде российских регионов резко ухудшится и станет опасной. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, неблагоприятные погодные явления в ближайшие дни ожидаются на юге страны, в республиках Северного Кавказа, на Урале, небольшой территории Дальнего Востока, а также в Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Что касается Южного округа, то наиболее опасная погода будет наблюдаться в Ростовской области и на востоке Азовского моря. В частности, в Таганрогском заливе порывы ветра в ближайшие дни будут достигать 30-32 метров в секунду, что по значению близко к урагану. Из-за этого уровень воды в Доне возрастет до неблагоприятных отметок, рассказал Вильфанд. Помимо этого, на Ростовскую область обрушатся сильные осадки.

В Краснодарском крае в ближайшие дни прогнозируются дождь с сильным мокрым снегом, который может налипнуть на провода. Ветер при этом будет усиливаться до 29 метров в секунду. Кроме того, в регионе возможен сход селей и подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, сообщил специалист. В горных районах Крыма ветер разгонится до 25-30 метров в секунду, при этом ожидаются сильные дожди и гололедица.

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На северо-западе и в центральной частях страны ожидаются мокрый снег. В Мурманской области будут дуть сильные ветры со скоростью до 26 метров в секунду. «Сложная погода и на Урале, в Челябинской области снег, ветер до 18 метров в секунду, на дорогах сильная гололедица. На Дальнем Востоке только в Приморье неблагоприятные условия, связанные с прохождением фронтального раздела: мокрый снег, дождь, гололедные явления, ветер до 20 метров в секунду. На остальной территории типичная погода», — подытожил синоптик.

Ранее в этот же день Вильфанд предупредил, что в ближайшую неделю на юге европейской части России температура воздуха опустится до аномально низких значений.

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