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11:58, 3 ноября 2024Экономика

Москвичам пообещали потепление

Синоптик Тишковец: зима в Москве сохранится до середины недели
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

К концу следующей недели воздух в Москве прогреется до +10 градусов. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Зима при околонулевой температуре будет властвовать до середины предстоящей недели», — спрогнозировал синоптик. Затем, по словам специалиста, установится западно-восточный перенос воздушных масс и «дыхание Атлантики». К выходным в столице потеплеет до +5-10 градусов, а снегопады перейдут в дожди.

«Зима, после вероломного вторжения, надолго будет отброшена», — пообещал Евгений Тишковец.

В понедельник, в День народного единства, высота снежного покрова в Москве вырастет до 4-7 сантиметров. В Подмосковье она составит 3-8 сантиметров. «Такой снег на земле по климату обычно бывает только в начале декабря. Видимость будет ухудшаться до 300 метров, порывы ветра станут достигать штормовых 17 метров в секунду», — заявил Тишковец.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в праздничные выходные россияне почувствуют «привет от зимы». Центральную Россию ждут небольшие осадки в виде снега и гололедицы.

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