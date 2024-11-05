Диетолог назвала наименее вредные новогодние угощения

Диетолог Безнебеева: в Новый год можно заменить майонез в оливье йогуртом

Праздничный стол в Новый год должен быть максимально сбалансированным, напомнила диетолог Виктория Безнебеева. Наименее вредные новогодние угощения она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист предложила заменить традиционные более вредные ингредиенты в праздничных блюдах на их полезные аналоги. Например, по ее словам, можно заменить майонез в салате оливье йогуртом.

Кроме того, она посоветовала не отказываться от овощных салатов на столе. «Я рекомендую сделать диетические канапе и жирное мясо заменить мясом индейки или, например, курицы», — заключила диетолог

Ранее диетолог Минздрава России Виктор Тутельян предупредил россиян о токсинах, содержащихся в томатном соке. Эксперт рассказал, что альтернариатоксины вырабатываются микроскопическими плесневыми грибами рода Alternaria, которые широко распространены в природе.