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18:23, 5 ноября 2024Забота о себе

Диетолог назвала наименее вредные новогодние угощения

Диетолог Безнебеева: в Новый год можно заменить майонез в оливье йогуртом
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Праздничный стол в Новый год должен быть максимально сбалансированным, напомнила диетолог Виктория Безнебеева. Наименее вредные новогодние угощения она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист предложила заменить традиционные более вредные ингредиенты в праздничных блюдах на их полезные аналоги. Например, по ее словам, можно заменить майонез в салате оливье йогуртом.

Кроме того, она посоветовала не отказываться от овощных салатов на столе. «Я рекомендую сделать диетические канапе и жирное мясо заменить мясом индейки или, например, курицы», — заключила диетолог

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