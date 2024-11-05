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12:30, 5 ноября 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасных токсинах в томатном соке

Диетолог Тутельян: в томатном соке обнаружена высокая концентрация токсинов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: GCapture / Shutterstock / Fotodom

В томатном соке и некоторых других продуктах питания обнаружена высокая концентрация альтернариатоксинов, провоцирующих рвоту, диарею и кровоизлияние во внутренние органы. О происхождении этих токсинов и их влиянии на человека «Ленте.ру» рассказал заведующий кафедрой гигиены питания и токсикологии Института профессионального образования Сеченовского Университета, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

Эксперт рассказал, что альтернариатоксины вырабатываются микроскопическими плесневыми грибами рода Alternaria, которые широко распространены в природе. Диетолог предупредил, что в небольших количествах токсин не опасен для человека, но при высокой концентрации вызывает рвоту, диарею, а иногда и кровоизлияние во внутренние органы.

По словам Тутельяна, под его руководством было проведено исследование, во время которого выяснилось, что ежедневное употребление томатного сока провоцирует повышение концентрации альтернариатоксинов. Кроме того, относительно высокая концентрация этих веществ содержится в томатном пюре, зерне ячменя, овса и пшеницы, яблоках, семенах подсолнечника и кунжута, некоторых специях, таких как перец чили, паприка и имбирь, а также в продуктах детского питания.

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Диетолог отметил, что в России и других странах содержание альтернариатоксинов в продуктах питания не регламентируется. Также, по его словам, потребуются дополнительные исследования, чтобы определить, в каких дозировках эти вещества представляют опасность для человека.

Ранее россиян предостерегли от покупки замороженных полуфабрикатов в розничных торговых сетях. По данным участников рынка, из-за отсутствия должного контроля за производством этого вида товаров участились случаи массовых отравлений.

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