Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:25, 24 сентября 2024Экономика

Россиянам посоветовали не покупать один вид продуктов

«Известия»: готовая еда в магазинах представляет опасность для здоровья

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Продающаяся в розничных продуктовых сетях готовая еда (замороженные полуфабрикаты) могут представлять серьезную опасность для здоровья покупающих ее россиян. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Опрошенные аналитики связали массовые случаи отравления полуфабрикатами с отсутствием должного контроля за качеством подобной продукции. Речь идет, в частности, о пельменях, замороженной курице, готовых салатах и других видах еды.

Глава союза потребителей РФ Алексей Койтов заявил, что за последнее время уровень контроля за безопасностью подобных продуктов существенно деградировал. Он напомнил, что с 2022 года в стране действует мораторий (временный запрет) на проведение проверок за качеством готовой еды. В результате отследить качество производства подобных продуктов и ингредиентов для готовых блюд стало крайне сложно.

Материалы по теме:
Виновники массового отравления россиян салатами попытались уничтожить улики. Повар планировал сбежать из России
Виновники массового отравления россиян салатами попытались уничтожить улики. Повар планировал сбежать из России
19 июня 2024
Более 150 россиян отравились салатами в четырех регионах. Число случаев ботулизма продолжает расти. Чем он опасен?
Более 150 россиян отравились салатами в четырех регионах. Число случаев ботулизма продолжает расти. Чем он опасен?
18 июня 2024

Подобные рейды до этого регулярно проводили сотрудники Роспотребнадзора, пояснил Койтов. Однако в последние несколько лет они должны их проводить только в тех случаях, когда установлены факты причинения вреда здоровью граждан. Все это не способствует усилению контроля за безопасностью полуфабрикатов и готовой еды в розничных сетях и сервисах. «Не очень добросовестный бизнес этим пользуется и злоупотребляет, допуская откровенные провалы в вопросах безопасности», — посетовал эксперт.

В июне в России зарегистрировали свыше 160 случаев ботулизма. Эта болезнь возникает в результате отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризуется тяжелым поражением нервной системы. Известно, что все пострадавшие заказывали продукты питания через различные службы доставки. Во второй половине сентября стало известно о случае отравления курицей и пельменями в Красноярском крае. В результате пострадали четверо детей.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В России ответили на слова Зеленского о сроках завершения конфликта на Украине

      Семья в Красноярском крае могла отравиться дихлофосом

      Российский посол указал на крайне высокий риск начала войны Израиля с Ливаном

      Россиянам развеяли миф о необходимости заправлять постель

      Россиянам посоветовали не покупать один вид продуктов

      В Турции заявили о разрыве цепей НАТО в случае вступления страны в БРИКС

      Пленный украинский военком рассказал о гибели призывников в стенах ТЦК

      Алаудинов рассказал о доказательствах создания ВСУ концлагерей для жителей Курской области

      Расправившуюся с внуками россиянку задержали через 25 лет после преступления

      45-летняя звезда сериала «Кухня» в мини-шортах снялась в откровенных позах в рекламе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше