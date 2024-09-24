Россиянам посоветовали не покупать один вид продуктов

«Известия»: готовая еда в магазинах представляет опасность для здоровья

Продающаяся в розничных продуктовых сетях готовая еда (замороженные полуфабрикаты) могут представлять серьезную опасность для здоровья покупающих ее россиян. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Опрошенные аналитики связали массовые случаи отравления полуфабрикатами с отсутствием должного контроля за качеством подобной продукции. Речь идет, в частности, о пельменях, замороженной курице, готовых салатах и других видах еды.

Глава союза потребителей РФ Алексей Койтов заявил, что за последнее время уровень контроля за безопасностью подобных продуктов существенно деградировал. Он напомнил, что с 2022 года в стране действует мораторий (временный запрет) на проведение проверок за качеством готовой еды. В результате отследить качество производства подобных продуктов и ингредиентов для готовых блюд стало крайне сложно.

Подобные рейды до этого регулярно проводили сотрудники Роспотребнадзора, пояснил Койтов. Однако в последние несколько лет они должны их проводить только в тех случаях, когда установлены факты причинения вреда здоровью граждан. Все это не способствует усилению контроля за безопасностью полуфабрикатов и готовой еды в розничных сетях и сервисах. «Не очень добросовестный бизнес этим пользуется и злоупотребляет, допуская откровенные провалы в вопросах безопасности», — посетовал эксперт.

В июне в России зарегистрировали свыше 160 случаев ботулизма. Эта болезнь возникает в результате отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризуется тяжелым поражением нервной системы. Известно, что все пострадавшие заказывали продукты питания через различные службы доставки. Во второй половине сентября стало известно о случае отравления курицей и пельменями в Красноярском крае. В результате пострадали четверо детей.