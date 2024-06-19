Фигуранты дела о массовом отравлении салатом в Москве пытались уничтожить улики

Фигуранты дела о массовом отравлении людей салатом из службы доставки пытались уничтожить улики. Об этом стало известно из заявления следователя в ходе заседания в Замоскворецком суде Москвы.

О попытке скрыть улики сообщил свидетель. Следователь добавил, что повар компании — производителя фасоли «Савон-К» Карим Норматов пытался скрыться и был задержан в аэропорту Жуковский. Он заявил, что собирался домой в Таджикистан, поскольку его отпустил работодатель, и бежать не планировал.

Пытавшегося убежать повара арестовали

19 июня Замоскворецкий суд Москвы арестовал повара «Савон-К» Карима Норматова по делу о массовом отравлении людей. Норматов будет находиться в СИЗО до 15 августа. Ему предъявили обвинение по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

По версии следствия, обвиняемый по указанию фактического руководителя компании Владимира Шина готовил фасоль, нарушая требования безопасности. Делалось это для того, чтобы минимизировать затраты.

Норматов стал четвертым задержанным по делу. Днем ранее, 18 июня, в рамках этого дела задержали троих фигурантов. Речь о фактическом руководителе компании по производству продукции, генеральном директоре организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководителе отдела качества.

Роспотребнадзор рассказал о нарушениях на производстве зараженной продукции

На производстве ООО «Савон-К», где готовят фасоль для салатов, из-за которых россияне заболели ботулизмом, обнаружили нарушения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре. По их данным, предприятие находится в промзоне около свалок отходов. Процесс приготовления фасоли в компании организовали с нарушением всех норм и требований.

Вид на территорию предприятия «Савон-К» Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Помимо того, на предприятии нет центрального водоснабжения, а привозная вода хранилась на улице. У работников отсутствовали медкнижки. В Роспотребнадзоре отметили, что работа предприятия приостановлена. Больше 172 тонн продукции изъяли из оборота.

По данным на 19 июня, в России известно о 171 случае заболевания. Больше всего заразившихся в Москве. Один из них — актер Алексей Бардуков, госпитализированный с ботулизмом в столице. Случаи заболевания также зарегистрированы в Подмосковье, Нижегородской области и Татарстане.

