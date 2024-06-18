Роспотребнадзор рассказал о нарушениях на производстве зараженной продукции

Роспотребнадзор: установлены производители зараженной ботулотоксином продукции

На производстве ООО «САВОН-К», где изготавливают фасоль для салатов, из-за которых россияне заболели ботулизмом, обнаружили нарушения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

По их данным, предприятие находится в промзоне около свалок отходов. Процесс приготовления фасоли в компании организовали с нарушением всех норм и требований.

«Предприятием самостоятельно установлены сроки хранения нестерильного продукта в вакуумной упаковке до двух месяцев при температурном режиме от плюс 2 до плюс 25 градусов Цельсия, что в итоге привело к массированному накоплению ботулотоксина в готовой продукции», — говорится в сообщении.

Помимо того, на предприятии нет центрального водоснабжения, а привозная вода хранилась на улице. У работников отсутствовали медкнижки. В Роспотребнадзоре отметили, что работа предприятия приостановлена. Больше 172 тонн продукции изъяли из оборота.

«Отобрано более 370 проб биоматериала от больных, проб сырья и готовой продукции, в том числе в домашних очагах. Проведено более 2,8 тысячи исследований. В остатках готовой продукции лабораториями Роспотребнадзора выявлен ботулинический токсин», — добавили в пресс-службе.

В России растет число заболевших ботулизмом. Больше всего заразившихся в Москве. Заболевшие также зарегистрированы в Нижегородской и Московской областях и Татарстане. У большинства россиян диагноз подтвержден лабораторно. Роспотребнадзор приостановил продажу готовых салатов двух производителей.