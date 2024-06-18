Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:27, 18 июня 2024Россия

Роспотребнадзор рассказал о нарушениях на производстве зараженной продукции

Роспотребнадзор: установлены производители зараженной ботулотоксином продукции

Фото: Ingram Images / Globallookpress.com

На производстве ООО «САВОН-К», где изготавливают фасоль для салатов, из-за которых россияне заболели ботулизмом, обнаружили нарушения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

По их данным, предприятие находится в промзоне около свалок отходов. Процесс приготовления фасоли в компании организовали с нарушением всех норм и требований.

«Предприятием самостоятельно установлены сроки хранения нестерильного продукта в вакуумной упаковке до двух месяцев при температурном режиме от плюс 2 до плюс 25 градусов Цельсия, что в итоге привело к массированному накоплению ботулотоксина в готовой продукции», — говорится в сообщении.

Помимо того, на предприятии нет центрального водоснабжения, а привозная вода хранилась на улице. У работников отсутствовали медкнижки. В Роспотребнадзоре отметили, что работа предприятия приостановлена. Больше 172 тонн продукции изъяли из оборота.

«Отобрано более 370 проб биоматериала от больных, проб сырья и готовой продукции, в том числе в домашних очагах. Проведено более 2,8 тысячи исследований. В остатках готовой продукции лабораториями Роспотребнадзора выявлен ботулинический токсин», — добавили в пресс-службе.

В России растет число заболевших ботулизмом. Больше всего заразившихся в Москве. Заболевшие также зарегистрированы в Нижегородской и Московской областях и Татарстане. У большинства россиян диагноз подтвержден лабораторно. Роспотребнадзор приостановил продажу готовых салатов двух производителей.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин остановил кортеж и вышел к жителям Якутска. Как это было?

      Названы способы снизить риск развития тромбоза

      Оценена необходимость мыть сырое мясо перед готовкой

      Заболевший в Турции турист оказался заперт в госпитале из-за многомиллионного долга

      Напавших на мужчину с ножом в Подмосковье задержали в Минске

      Отток миллионеров из России снизится вдвое

      В России разработали новый аккумулятор для корабля «Орел»

      Захарова сравнила союзников США с вассалами Древнего Рима и царями-клиентами

      Чимаев опустился в рейтинге UFC после снятия с боя

      Плюс-сайз-модель Эшли Грэм в одном корсете снялась для Vogue

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше