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19:06, 19 июня 2024Силовые структуры

Следователи рассказали о попытке фигурантов дела об отравлении уничтожить улики

Фигуранты дела о массовом отравлении людей салатами пытались уничтожить улики

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Фигуранты дела о массовом отравлении людей салатом из службы доставки пытались уничтожить улики. Об этом в среду, 19 июня, со ссылкой на заявление следователя в ходе заседания в Замоскворецком суде Москвы сообщает РИА Новости.

По словам следователя, о попытке скрыть обвиняемыми улики сообщил свидетель. Повар компании «Савон-К» Карим Норматов пытался скрыться и был задержан в аэропорту Жуковский. Впрочем, он заявил, что собирался домой в Таджикистан, поскольку его отпустил работодатель, и бежать не планировал.

19 июня следствие обратилось в суд с просьбой избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Норматову, а также руководителю компании «Савон-К» Владимиру Шину и еще нескольким фигурантам.

Им предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По данным следствия, повар занимался производством фасоли, использованной для изготовления салата, ставшего причиной отравления людей.

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