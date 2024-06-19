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17:58, 19 июня 2024Силовые структуры

Арестован четвертый фигурант уголовного дела о массовом отравлении людей в Москве

В Москве арестовали повара компании «Савон-К» по делу об отравлении людей

Кадр: Telegram-канал Mash

Замоскворецкий суд Москвы арестовал повара компании-производителя фасоли «Савон-К» Карима Норматова по делу о массовом отравлении людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Норматов будет находиться в СИЗО до 15 августа. Ему предъявили обвинение по статье 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый по указанию фактического руководителя компании Владимира Шина готовил фасоль, нарушая требования безопасности. Делалось это для того, чтобы минимизировать затраты.

18 июня в рамках этого дела задержали троих фигурантов. Речь о фактическом руководителе компании по производству продукции, генеральном директоре организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководителе отдела качества.

Ранее сообщалось, что условия хранения фасоли из салата, который мог вызвать ботулизм, оказались антисанитарными.

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      Екатерина Кашурникова
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